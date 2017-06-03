İstanbul Güngören'de silahlı saldırı
İstanbul Güngören'de silahlı saldırı
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İstanbul Güngören'de silahlı saldırı

İstanbul Güngören'de bir araçtan uzun namlulu silahla insanların üzerine ateş açıldığı iddia edildi.

İstanbul Güngören'de silahlı saldırı

Yaşanan olay neticesinde vatandaşların yaralandığı, özel araçlar ve olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı söyleniyor.

Güngören Haznedar Mahallesi Menderes Caddesi Yürüyüş yoluna otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler otomatik silahlarla çevreyi taradı. İlk bilgilere göre; olayda 6 kişi yaralandı. Bölgede özel harekat polisleri de bulunuyor.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar ve Yusuf Doğan'ın haberine göre, Haznedar Mahallesi Menderes Caddesi Yürüyüş yoluna akşam saat 19.30 sıralarında otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler uzun namlulu otomatik silahla çevreyi taradı.

'İKİ ÇETE ARASINDAKİ HUSUMET' İDDİASI

Olayda ilk bilgilere göre; 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olayın iki çete grubu arasındaki husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #güngören
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