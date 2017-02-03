İstanbul haberleri - 2017 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi

İstanbul Valiliği; 2017 yılı toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin belli olduğunu açıkladı. Valilik açıklamasına göre, 2017 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları olarak; Yenikapı sahil alanı, Maltepe sahil alanı, Kartal meydan alanı, Kadıköy yeni salı pazarı alanı, Pendik cumartesi pazar alanı, Bakırköy cumhuriyet meydanı alanı, Bakırköy cumartesi halk pazarı alanı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Cami otopark alanının belirlendiğini aktardı.

İstanbul Valiliği; 2017 yılı toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin belli olduğunu açıkladı.



Valilik, "Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, Sivil Toplum Kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi amacıyla; İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca, Valilik Makamının 31/01/2017 tarihli onayı ile belirlenmiş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır" açıklamasında bulundu.



2017 YILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ ALANLARI



İstanbul Valiliği açıklamasına göre 2017 yılı için belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş alanları şu şekilde:



1-YENİKAPI SAHİL ALANI:



1. Toplanma Alanı: Kenndy Caddesi üzeri Samatya ışıklardan Yenikapı İstikameti Yönü (alana yaklaşık 900 metre)



2. Toplanma Alanı: Park İçi A5 Giriş Önü



Yürüyüş Güzergâhı: Kennedy Caddesi



Toplantı Alanı: Yenikapı Sahil Alanı



Dağılma Güzergâhları: Kennedy Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi



Afiş ve Pankart Asılacak Yerler:Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.







2-MALTEPE SAHİL ALANI:



İlk Toplanma Alanı:Atatürk Caddesi Üzeri Adalı Sokaktan Bağdat Caddesi Girişine kadar olan alan (alana yaklaşık 1.100 metre)



Yürüyüş Güzergâhı: Atatürk Caddesi Başlangıç, Bağdat Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Turgut Özal Bulvarı



Toplantı Alanı: Maltepe Sahil Alanı



Dağılma Güzergâhları: Turgut Özal Bulvarı, Rıhtım Caddesi



Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.







3- KARTAL MEYDANI ALANI:



Toplanma Alanı: Neyzen Tevfik Caddesi üzeri Türk Büyükleri



Anıtı (Alana yaklaşık 500 metre)



Yürüyüş Güzergâhı: Neyzen Tevfik Caddesi Başlangıç, Savarona Caddesi



Toplantı Alanı: Kartal Meydanı (Çeçenistan Parkı)



Dağılma Güzergâhları: Savarona Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Rıhtım Caddesi



Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.







4- KADIKÖY YENİ SALI PAZARI ALANI:



Toplantı Alanı: Kadıköy Yeni Salı Pazarı



Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.







5- PENDİK CUMARTESİ PAZAR ALANI:



Toplanma Alanı: Pendik Meydan Dr.Tahsin Arcan Parkı (Alana yaklaşık 600 metre)



Yürüyüş Güzergâhı: Dr.Tahsin Arcan Park İçerisi Yürüyüş Pisti



Toplantı Alanı: Pendik Cumartesi Halk Pazarı Alanı



Dağılma Güzergâhları: Dr.Tahsin Arcan Parkı



Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.







6-BAKIRKÖY CUMHURİYET MEYDANI ALANI:



Toplanma Alanı: Akmescit Sokak, Şükran Çiftliği Sokak Kesişimi (Alana yaklaşık 500 metre)



Yürüyüş Güzergâhı: Şükran Çiftliği Sokak



Toplantı Alanı: Bakırköy Cumhuriyet Meydanı



Dağılma Güzergâhları: Şükran Çiftliği Sokak, İncirli Caddesi, İstasyon Caddesi



Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.







7-BAKIRKÖY CUMARTESİ HALK PAZARI ALANI:



Toplanma Alanı: Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı Kesişimi



Yürüyüş Güzergâhı: İsmail Erez Bulvarı Üzeri



Toplantı Alanı: Bakırköy Cumartesi Pazar Alanı



Dağılma Güzergâhları: Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı



Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.







8-BEYLİKDÜZÜ FATİH SULTAN MEHMET CAMİ OTOPARK ALANI:



Toplanma Alanı:Cumhuriyet Caddesi Üzerindeki Beylikdüzü Yeni Etkinlik Alanı (Alana yaklaşık 750 metre)



Yürüyüş Güzergâhı: Cumhuriyet Caddesi



Toplantı Alanı: Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii Önündeki Otopark Alanı



Dağılma Güzergâhları: Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı



Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.



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