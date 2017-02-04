İran'dan ABD'ye füzeli cevap
İran'dan ABD'ye füzeli cevap
Kayyum atandı
Kayyum atandı
Facebook'tan çok işe yarayacak yenilik
Facebook'tan çok işe yarayacak yenilik
THY uçağında hareketli dakikalar
THY uçağında hareketli dakikalar

İstanbul haberleri - Atatürk Havalimanı girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs kaçtı

İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nın girişinde beyaz minibüsten şüphelenildi. Polis minibüsü durdurmak için 'dur' ihtarında bulundu fakat minibüs ikaza uymadı ve polis tarafından minibüsün tekerleklerine ateş açıldı. U dönüşü yapan minibüs ters istikamete girerek kaçtı.

İstanbul haberleri - Atatürk Havalimanı girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs kaçtı

Olay, saat 04.05 sıralarında Atatürk Havalimanı ana girişinde bulunan uygulama noktasında yaşandı. İddiaya göre, havalimanı girişinde görev yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir panelvan aracı durması için ikaz ederek kontrol noktasına yönlendirdi. İçerisinde üç kişi bulunduğu belirtilen beyaz panelvan minibüs dur ihtarına uymayarak geldiği yönün ters istikametine hareket ederek kaçtı. Bu sırada uygulama noktasında ki polis ekipleri aracın tekerleklerine ateş açarak şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan olayla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Aracın ters yönde gittiği ve arkasından polis ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Olaya ilişkin taksi şoförü Saffet Yiğit, "Şüpheli bir araç polis noktasına doğru geldi. Polis arkadaşlar hareketlerinden şüphelendi. Ve aşağıya doğru çekmesini rica etti. Araç durmayıp üstlerine doğru gidince polis ateş etmeye başladı. Araçta U dönüşü yaparak ters istikamete doğru hareket etti. Durum bundan ibaret. Rabbim bizi böyle vatan hainlerinden polisimizi askerimizi korusun" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #atatürk havalimanı #minibüs
banner863
Önceki Haber
İstanbul haberleri - Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
Sonraki Haber
Toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik uygulaması hayata geçirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.