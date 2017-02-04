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İstanbul haberleri - Büyükçekmece'de fırınlara sabah baskını

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, sabah saatlerinde fırınlarda denetlemeler yaptı. İlçe sınırları içindeki 50 fırına yapılan denetimlerde bazı işletmelere ceza kesildi, bazıları ise örnek fırın gösterildi.

İstanbul haberleri - Büyükçekmece'de fırınlara sabah baskını

Sabah 06:00'da yola çıktılar, ansızın fırınları denetlediler.

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde erken mesaideydi. İlçe sınırları içindeki fırınları dolaştılar.

50 kişilik ekiple yaklaşık 50 fırında yapılan denetimlere Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'de katıldı.

Denetimlerde ekmek hamuru yapılan tekneler ve işçilerin çalıştığı ortam titizlikle incelendi.

Fırınlardaki eksikler tespit edildi, hijyenik olmayan işletmelere ceza kesildi.

Belediye Başkanı, ilçede geçerli olan ambalajlı ekmek kuralına uyan ve temiz üretim yapan bir fırıncıyı tebrik etti, örnek olmaya devam etmesini istedi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #büyükçekmece #fırın #sabah
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