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İstanbul haberleri - Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta yol kontrolü yapan polis ekibine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Polis ateşe karşılık verince çatışma çıktı. Olayla ilgili hafif yaralı olarak gözaltına alınan bir şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul haberleri - Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Yol kontrolü yapan polise ateş açıldı. Çıkan çatışma sonrası silahlı bir şüpheli yaralı olarak gözaltına alındı. 

Olay İstanbul Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde yaşandı. 

Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından polis ekiplerinin üzerine boş bir araziden ateş açıldı. Polis ekiplerinin ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. 

Çatışma sonrasında polis, kendilerine ateş açanlardan A.B. isimli bir kişiyi hafif yaralı olarak yakaladı. 

A.B.'nin üzerinde yapılan aramada 3 adet tabanca ele geçirildi. Şüphelinin  uyuşturucu satmaktan arandığı tespit edildi. 

Gözaltına alınan  A.B. sorgulanmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaptı soruşturma başlattı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #saldırı #polis #istanbul
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