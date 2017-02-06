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İstanbul haberleri - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bölgesinde trafik durdu

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi yaşandı. Polis, köprüde bir şeridi trafiğe kapatırken Avrupa-Anadolu yönünde de uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlendi.

İstanbul haberleri - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bölgesinde trafik durdu

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi yaşandı. Polis, köprüde bir şeridi trafiğe kapatırken Avrupa-Anadolu yönünde de uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlendi.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yaşanan intihar girişimi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İntihar girişimi sonrasında polis, köprüde bir şeridi trafiğe kapattı.

Bu sırada Avrupa – Anadolu yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #avrupa #anadolu #fatih sultan mehmet
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