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İstanbul haberleri - Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

İstanbul haberleri - Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısıyla ilgili 10 şüpheli daha tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarıldı. Saldırının planlayıcılarından biri olarak gösterilen Abdurrauf Sert de sevk edilen isimler arasındaydı. Mahkeme 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet sorguları tamamlanan 10 şüpheli  adliyeye sevk edildi. 

10 şüpheliden 9'u "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklandı, bir şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Savcılık mahkemeye sevk yazısında şüpheli 10 isim hakkında ayrı ayrı açıklamalar yaptı. Saldırının planlayıcılarından biri olarak gösterilen Sert hakkında 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 

Şüpheliler arasındaki Muhamed Ebulhasan'ın da Abdulgadir Masharipov ile Afganistan'da siyasi ve silahlı eğitim gördüğü ve saldırı öncesi Masharipov ile İstanbul'da 4 kez buluştuğu belirtildi.  

Savcılığın dikkat çektiği bir diğer isim de Muhemmmedemin şeyh'di. Şeyh,  saldırı için Masharipov'a lojistik destek sağlayan şahıslarla irtibatı sağlayan isim olarak gösteriliyor. 

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar 30'u aşkın kişi tutuklandı. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #reina saldırısı #9 şüpheli tutuklandı
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