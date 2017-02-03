İstanbul haberleri - Sabiha Gökçen - Kurtköy metrosu 2020'de açılıyor

İstanbul'da Kurtköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hizmette olacak metro hattı kuzeyde Üsküdar –Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattının devamı olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli-Kurtköy hattı ile güneydeki Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hatlarını birbirine bağlayacak. 3 duraklı hattın istasyonları ise 'Teknopark İstasyonu, Yenişehir İstasyonu, Kurtköy İstasyonu' olacak.

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ÇED RAPORU TAMAMLANDI



Pendik



3 İSTASYONLU HAT



Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro Hattı 6 km uzunluğunda, 3 duraklı kısa bir hat. Ancak bu hat, kuzeyde Üsküdar –Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattının devamı olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli-Kurtköy hattı ile güneydeki



3 duraklı hattın istasyonları şöyle olacak:



“Teknopark İstasyonu, Yenişehir İstasyonu, Kurtköy İstasyonu”. Her istasyon ortalama 140 metre uzunluğunda ve 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir alan kaplayacak.



2020’DE HİZMETE GİRECEK



2018 yılı başında başlaması planlanan hattın yapımı yaklaşık 2,5 yıl sürecek. İnşaatın 2020 yılı sonunda açılması bekleniyor. Öte yandan, yapım ihalesi projeleri tamamlanmış olan Kaynarca-Tuzla hattı ile Pendik Merkez- Kaynarca Merkez hattı, Kaynarca Merkez istasyonu bölgesinde Kaynarca-Sabiha Gökçen hattına, dolayısıyla Sabiha Gökçen-Kurtköy hattına entegre olacak. Yüksek Hızlı Tren(YHT) hattının da devreye girmesi ile bu bölge bir aktarma merkezi haline gelecek.



Pendik Kurtköy ’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılması planlanan Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro Hattı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde duyurulan proje tanıtım dosyasında proje bedeli 760 milyon TL olarak belirlendi.Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro Hattı 6 km uzunluğunda, 3 duraklı kısa bir hat. Ancak bu hat, kuzeyde Üsküdar –Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattının devamı olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli-Kurtköy hattı ile güneydeki Kadıköy -Kartal-Kaynarca metro hatlarını birbirine entegre edecek.3 duraklı hattın istasyonları şöyle olacak:. Her istasyon ortalama 140 metre uzunluğunda ve 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir alan kaplayacak.2018 yılı başında başlaması planlanan hattın yapımı yaklaşık 2,5 yıl sürecek. İnşaatın 2020 yılı sonunda açılması bekleniyor. Öte yandan, yapım ihalesi projeleri tamamlanmış olan Kaynarca-Tuzla hattı ile Pendik Merkez- Kaynarca Merkez hattı, Kaynarca Merkez istasyonu bölgesinde Kaynarca-Sabiha Gökçen hattına, dolayısıyla Sabiha Gökçen-Kurtköy hattına entegre olacak. Yüksek Hızlı Tren(YHT) hattının da devreye girmesi ile bu bölge bir aktarma merkezi haline gelecek.

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