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İstanbul haberleri - Sarıyer'de PKK mensubu terörist yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK-KCK terör örgütü mensubu S.Y. isimli zanlı yakalandı. Kaldığı ev tespit edilip takibe alınan zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tutuklanan terör örgütü mensubu, cezaevine gönderildi.

İstanbul haberleri - Sarıyer'de PKK mensubu terörist yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK-KCK terör örgütü mensubu S.Y. isimli zanlı yakalandı. Kaldığı ev tespit edilip takibe alınan zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tutuklanan terör örgütü mensubu, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK-KCK terör örgütü mensubu ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.Y. isimli zanlının Sarıyer Garipçe Mahallesi’nde kaldığını belirledi.

Yapılan takip sonucunda düzenlenen operasyonla zanlı S.Y., kaldığı evde gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK’nın Bağcılar ilçe gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: İHA
Etiketler; #kck #pkk #sarıyer #istanbul
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