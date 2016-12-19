İstanbul Lisesi’nde Noel yasağı tartışması

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte okullara yeni yıl kutlamalarıyla ilgili uyarılar yapılmaya başlandı. Alman basını İstanbul Lisesi’nde okuldaki Noel etkinliklerinin okul yönetimi tarafından yasaklandığını yazdı.

Okuldaki Noel etkinliklerinin, okul yönetimi tarafından Almanca Bölüm Başkanlığı’na gönderilen bir e-posta ile yasaklandığı iddia edilen habere göre 35 Alman öğretmen okulda Noel ve Hıristiyanlıkla ilgili konuşma yapmaması konusunda da uyarıldı. Ayrıca Alman öğretmenlere çörek hazırlanması gibi Noel etkinliklerine yasak getirildiği de iddialar arasında. Okul korosunun Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen ve her sene katıldıkları Noel Konseri’ne katılmaması da rica edildi. Öğrencilerin resmi izin olmadığı gerekçesiyle, bu sene 13 Aralık’ta yapılan törene katılmadıkları iddia edildi.

Almanya ile Türkiye arasında 1957’de imzalanan kültür anlaşmasına göre tarafların birbirlerinin kültürlerine destek olmak için çaba sarf etmeleri bekleniyor. Noel yasağının anlaşmanın 12’nci maddesinin ihlali olacağı belirtiliyor. Okul Müdürü Hikmet Konar konuyla ilgili sorularımızı yanıtlamazken topu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne attı.



“YASAKLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL”



Öte yandan İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı imzası ile okullara gönderilen, 15 Aralık tarihli yılbaşı içerikli yazıda ‘şikayetler’ gerekçe gösterilerek okullarda hediyeleşme, çam süslemesi gibi yılbaşı etkinliklerinin yapılmaması istendi. Çıkrıkçı Hürriyet’in sorularını şöyle yanıtladı:



“Hediyeleşmeye maddi durumu olmayan ailelerden itirazlar oluyor. Bu konuda ağlayarak bize gelen bir veli bile oldu. Bu nedenle bu yazıyı gönderdim. Yazıda bir yasaklama söz konusu değil, sadece dikkat edilmesi gerekenleri içeren bir yazı.”



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