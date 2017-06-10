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İstanbul merkezli 11 ildeki sahte para operasyonu

Ramazan Bayramı öncesinde piyasaya sahte para sürecekleri iddiasıyla gözaltına alınan 39 kişiden 22'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 11 ildeki sahte para operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 39 kişiden 22'si tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 6'sı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan Bayramı öncesi Mısır Çarşısı ve Eminönü gibi alışverişin yoğun yapıldığı bölgelerde piyasaya sahte para süreceği belirlenen şebekeye yönelik, 2 Haziran'da İstanbul, Samsun, Aydın, Mersin, Kırklareli, Eskişehir, Rize, Ankara, Kocaeli, Sinop ve Tekirdağ'da 81 adrese düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda, dizüstü bilgisayar, 10 yazıcı, tarayıcı, kesme makinesi, pres makinesi ile çok sayıda kağıt, hologram, solisyon, mor ötesi ışık, sprey ve boyanın yanı sıra piyasaya sürülmeye hazır sahte 232 bin lira ele geçirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #ramazan bayramı #piyasa #sahte para
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