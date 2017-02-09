İstanbul merkezli 54 ildeki FETÖ operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheliden 26'sı, adliyeye sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının askeri personele yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 77 şüpheliden 26'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Operasyon



Soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, örgüte mali destek sağladığı ve üst düzey örgüt yöneticileri ile iletişim sağladıkları iddiasıyla 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, farklı illerdeki operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Diğer şüphelilerden bazılarının darbe girişiminden sonra tutuklandığı bazılarının ise arandığı bildirildi.