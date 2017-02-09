Robin van Persie için harekete geçildi
Robin van Persie için harekete geçildi
TSK'dan açıklama
TSK'dan açıklama
İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...

İstanbul merkezli 54 ildeki FETÖ operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 54 ildeki FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheliden 26'sı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının askeri personele yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 77 şüpheliden 26'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Operasyon

Soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, örgüte mali destek sağladığı ve üst düzey örgüt yöneticileri ile iletişim sağladıkları iddiasıyla 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, farklı illerdeki operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerden bazılarının darbe girişiminden sonra tutuklandığı bazılarının ise arandığı bildirildi.

Etiketler; #istanbul #fetö #fetö operasyonu
banner863
Önceki Haber
"Sahte doktor" reklamlarına inceleme
Sonraki Haber
Robin van Persie hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.