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İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına ilişkin, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17'si sivil, biri emniyet personeli 18 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.

Ekiplerin 24 adreste arama yaptığı ve şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #emniyet yapılanması #fetö #istanbul
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