İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında 29 tutuklama

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişiden 29'u tutuklandı.

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerinin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan teknik çalışma sonucu, 23 Kasım'da 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen 33 şüpheliden 29'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Futbolda şike" savcısının kardeşi de tutuklandı

Tutuklananlar arasında, "Futbolda şike" soruşturmasını yürüten eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi Ramazan Berk'in de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 7 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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