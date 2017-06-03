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İstanbul Şile'de bir cisim polisleri alarma geçirdi

İstanbul Şile Ağlayan Kayalar mevkisinde sahilde metal bir cisim polisi alarma geçirdi.

İstanbul Şile'de bir cisim polisleri alarma geçirdi

Şile'de sahilde bulunan cismin incelenmesi için bomba imha uzmanları olay yerine çağrıldı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Ağlayan Kayalar mevkisinde sahilde metal bir cisim gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk incelemenin ardından, metal cismin mayın tetikleyicisi olabileceği belirtildi.

İnceleme için bomba imha uzmanlarının olay yerine gelmesi bekleniyor.




Kaynak: AA
Etiketler; #futbol topu #bomba #plaj #şile #istanbıl
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