İstanbul Teknik Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 22 tutuklama

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.



Karar üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 33 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.