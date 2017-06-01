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İstanbul Ümraniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek ile ateş edilmesi sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin bölgede önlemi devam ediyor.

İstanbul Ümraniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

Kavga, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yücesoy sokakta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hurda deposunda çalışan kişiler, sokakta bulunan bir otomobilin aynasını kırdı. Bu nedenle otomobilin sahibi ve arkadaşları ile hurda deposu çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu otomobil sahibi aracındaki pompalı tüfeği alarak hurda deposu çalışanlarına ateş açtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 1'i ağır 3 yaralı ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü.

BÖLGEYE ÇEVİK KUVVET POLİSİ SEVK EDİLDİ

Polis, çevik kuvvet ekipleriyle bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada kullanılan pompalı tüfek polis tarafından incelendikten sonra emniyete götürüldü.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul
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