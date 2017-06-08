Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. 13'ü tutuklu 15 sanık hakkında iddianame hazırlandı.
Şüpheliler arasında, İstanbul eski Valisi Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Çapkın da bulunuyor.
Şüpheliler hakkında, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
ulusalkanal.com.tr
FETÖ'nün mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. İstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 15 şüpheli yer alıyor. Aralarında İstanbul'un eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu şüpheliler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.