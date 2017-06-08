FETÖ'nün mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. İstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 15 şüpheli yer alıyor. Aralarında İstanbul'un eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu şüpheliler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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