İstanbul'un fethinin 564'üncü yıl dönümü Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlikle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın da katıldığı programda ışık, lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı.

İstanbul'un fethinin 564'üncü yıl dönümü görkemli bir törenle kutlandı.



Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kutlamalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.



Kutlamalara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahi veBüyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ile çok sayıda İstanbullu katıldı.



Haliç üzerinde ışık, lazart ve havai fişek gösterileri ile başlayan kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.







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