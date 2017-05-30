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İstanbul Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden valilik personelinin isminin kullanılarak yardım talep edilmesi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada bu taleplere kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

İstanbul Valiliğinin ve valilik çalışanlarının isimlerini kullanarak bazı kişilerin vatandaşlardan polise destek, çeşitli etkinlik, organizasyon ve yardım kampanyaları gibi birtakım taleplerde bulunulduğu belirtildi.

Taleplere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan valilik açıklaması şu şekilde:

İstanbul Valiliğinin ve Valilik çalışanlarının isimlerini kullanmak suretiyle bazı şahısların vatandaşlarımızı arayarak onlardan polise destek, çeşitli etkinlik, organizasyon ve yardım kampanyaları gibi birtakım taleplerde bulunduklarına dair Valiliğimize bilgiler ulaşmaktadır.

Valiliğimiz veya kamu kurumlarınca bu şekilde herhangi bir talep olmadığı gibi bu tür aramalar yapan kişilerin kötü niyetli ve dolandırıcı olduklarının bilinmesi; böyle bir durumla karşılaşıldığında arayan telefon numaralarının ve diğer bilgilerin derhal en yakın kolluk kuvvetine (emniyet-jandarma) bildirilmesi ve bu taleplere kesinlikle itibar edilmemesi hususunda tüm halkımızın duyarlı olması rica olunur.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #İstanbul Valiliği #dolandırıcılık #uyarı
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