İstanbul ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor (20 Aralık hava durumu)

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyorİstanbul'da öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bugün akşam 18.00'den sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile gece saatlerinde Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



SAAT 18.00'DEN SONRA...



İstanbul'da bugün akşam 18.00'den sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı -1

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı 7

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı, Sabah saatlerinde yer yer puslu 6

Adana: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu 13

Antalya: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli -16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 3



AKOM'DAN İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI UYARISI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de İstanbul'da kar yağışı için uyarıda bulundu.



AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul bugün öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerde kar yağışlı olacak. Soğuklar devam edecek." denildi.







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