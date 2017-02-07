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İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Proje 6 mahalleyi kapsıyor

Kentsel dönüşüm projelerinin bir bir sınıfta kaldığı İstanbul'da yeni dönüşümün hedefi Zeytinburnu. 6 mahalleyi kapsayan dönüşüm projelerindeki belirsizliklere dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, planların onaylanması durumunda ciddi mağduriyetlerin yaşanacağını söyledi.


İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm: Proje... paylaşan: ulusalkanal

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Çırpıcı, Veliefendi, Sümer, Yeşitepe, Seyitrıza ve Nuripaşa Mahalleleri için kritik adım atıldı.

Zeytinburnu Belediye Meclisi'ne yakın zamandan gelecek projeye göre bu 6 mahalle kenstsel dönüşüm alanı ilan edilecek.

Neredeyse ilçe nüfusunun yarısının ikamet ettiği mahallerle ilgili henüz net bir plan ortada yok. 

CHP'li Meclis Üyesi Mimar Esin Hacıalioğlu, projelerdeki belirsizliklere dikkat çekti.

Projenin şeffaflıktan uzak olduğunu belirten Hacıalioğlu, planlar yapılırken halkın da görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Zeytinburnu #kentsel dönüşüm
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