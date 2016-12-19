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İstanbul Zeytinburnu'nda şüpheli kişi gözaltına alındı

İstanbul Zeytinburnu'nda askeri lojmanlarda nöbet tutan askerlere yaklaşmaya çalışan şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Zeytinburnu'nda şüpheli kişi gözaltına alındı

İstanbul Zeytinburnu'nda askeri lojmanlarda nöbet tutan askerlere yaklaşmaya çalışan şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin askerlere yöneldiği sırada üzerinde patlayıcı olduğunu söylediği, daha sonra kaçmaya başladığı, geride de üzerinden çıkardığı bir yelek bıraktığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı yere çok kısa sürede ulaşan motorize polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde ve çıkarıp attığı yelekte kaydadeğer bir bulguya rastlanmadı.

Olay nedeniyle bölgede yaşanan hareketlilik normale döndü.

Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen şüphelinin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Zeytinburnu
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