CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

İstanbul’da DHKP/C üyesi 26 kişi tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’da DHKP/C üyesi 26 kişi tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklama, “6 Aralık’ta Tunceli’de güvenlik güçlerimizin bulunduğu uygulama noktasına DHKP/C Terör örgütü mensubu Oğuz Meşe tarafından düzenlen saldırı sonrasında örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, cenazenin İstanbul’a gönderilmesinin ardından DHKP/C örgütü mensuplarının Esenyurt Kıraç Cem evinde toplanarak ölen örgüt üyesi adına anma etkinliği düzenleyeceği bilgisine ulaşılması üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 26 şahsı yakalanmış, yakalanan şahıslar sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır” denildi.

Kaynak: İHA
Önceki Haber
Gaziantep'te şüpheli ölüm
Sonraki Haber
FETÖ’cü akademisyenler jandarmadan kaçamadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.