İstanbul Fatih’te bir işhanına yapılan baskında kullananlarda kanser hastalığına neden olan binlerce gözlük ve kol saati ele geçirildi. Kaçak tütün ve elektronik sigaraların da ele geçirildiği baskında 2 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri yaptıkları alan ve istihbarat çalışmalarında, piyasaya tezgahtarlar üzerinden taklit ve kaçak gözlük, kol saati, elektronik sigara ile tütün ve pipo süreceğini belirlediği bir şebekeye takibe aldı.



Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, yapılan takip ve izlemelerde Fatih Süleymaniye mahallesinde bir işhanının bodrum katını kiralayıp burada kaçak ve taklit malları depoladığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi.



Uzmanlar tarafından yapılan incelemede kanser ve zührevi hastalıklara neden olan kanserojen madde ve bakteriler taşıdıkları belirlenen kaçak ve taklit malların sahibi olarak Suriye uyruklu M.H.A ile F.K. ve Türkiye uyruklu H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Detaylı incelemeye alınan taklit ve kaçak mal ve eşyalarla ilgili inceleme devam ediyor



Düzenlenen operasyonda 9385 adet kaçak ve taklit kol saati, 5665 adet kaçak ve taklit güneş gözlüğü, 30 adet ünlü firmalara ait taklit spor ayakkabı, 10 adet elektronik sigara 610 adet sarma sigara tütünü ile 6400 adet puro ele geçirildi.



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