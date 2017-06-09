İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Polis, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.



Araç yakma eylemlerine karıştıkları değerlendirilen kişilere yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 7 kişi yakalandı



Başlatılan operasyonda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.