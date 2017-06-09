İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Araç yakma eylemlerine karıştıkları değerlendirilen kişilere yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 7 kişi yakalandı
Başlatılan operasyonda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.