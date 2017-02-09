İstanbul'da terör örgütü PKK-KCK operasyonu: 58 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olan 58 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda da Sultangazi Kent Ormanı'na gömülü mühimmat ele geçirildi. Mühimmat üzerindeki incelemeler devam ediyor.

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.



PKK'lıların bombalı ve silahlı saldırı yapacağı istihbaratını alan polis, 75 şüpheli için 74 adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mermi ele geçiirildi.



Yine İstanbul Sultangazi, Gazi Kent Ormanı'nda düzenlenen operasyonda toprağa gömülü mühimmat bulundu.



Terör örgütü DHKP-C'ye ait olduğu belirlenen bomba ve silahların, uzun süredir gömülü olduğu öğrenildi.



Terörle mücadele ekipleri gömülü mühimmatlar ile ilgili çalışma başlattı.



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