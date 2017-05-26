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İstanbul'da yeni operasyon başladı

FETÖ'nün mali kaynaklarına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da, Kanun Hükümünde Kararname ile kapatılan bazı dernek ve şirket yöneticilerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda hakkında gözaltı kararı bulunan 38 kişiden 10'u yakalandı.

İstanbul'da yeni operasyon başladı

İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik birçok adrese eş zamanlu operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için düğmeye bastı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından il emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

Polis, 28 kişinin yakalanması için il genelinde operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyonun, KHK ile kapatılan Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk ve İşbirliği Derneği ile Boğaziçi Uluslararası İş Geliştirme ve Eğitim Danışmanlık şirketi ortakları ve yöneticilerine yönelik yapıldığı bildirildi.


ulusalkanal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #4 milyon lira #Altın #fetö
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