İstanbulluları çıldırtan boğaz trafiğinin nedeni yapılan bir deneymiş

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Fatih sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan ek şerit uygulaması, iptal edilmişti.
Ek şerit uygulamasının pazartesi gününden beri uygulanmıyor olması, sürücüleri çileden çıkardı.
Ek şerit iptalinin nedenini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon yetkilisi açıkladı.
Yetkili, Avrasya Tüneli ile İstanbul'un üçüncü köprüsündeki araç trafiğini 'test etmek' amacıyla köprüledeki ek şerit uygulamasını askıya aldıklarını ve bunun 15 gün süreceğini belirtti.
Yetkili, yoğunluğun Avrasya Tüneli'ne ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne nasıl yansıdığını öğrendikten sonra yeni önlemlerin alınacağını bildirdi.
ulusalkanal.com.tr
İstanbul'un iki yakasını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiği rahatlatmak amacıyla kullanılan ek şerit uygulaması bir süreliğine iptal edildi. İptalin sebebi ise trafik ile ilgili bir deney olduğu ortaya çıktı.
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Fatih sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan ek şerit uygulaması, iptal edilmişti.