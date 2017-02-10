İstanbulluları çıldırtan boğaz trafiğinin nedeni yapılan bir deneymiş

İstanbul'un iki yakasını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiği rahatlatmak amacıyla kullanılan ek şerit uygulaması bir süreliğine iptal edildi. İptalin sebebi ise trafik ile ilgili bir deney olduğu ortaya çıktı.

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