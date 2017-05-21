AKP'de bugün olağanüstü kongre düzenleniyor. Divan, tek liste olan MKYK aday listesini açıkladı. Mevcut yönetimine göre 19 farklı isim var. Parti sözcüsü ve İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın liste dışı kalması şaşırttı. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de liste dışı kalan isimlerden. Dişli'nin listede olmamasına kesin gözüyle bakılıyordu.

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