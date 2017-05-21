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İşte AKP MKYK'da liste dışı kalan isimler

AKP'de bugün olağanüstü kongre düzenleniyor. Divan, tek liste olan MKYK aday listesini açıkladı. Mevcut yönetimine göre 19 farklı isim var. Parti sözcüsü ve İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın liste dışı kalması şaşırttı. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de liste dışı kalan isimlerden. Dişli'nin listede olmamasına kesin gözüyle bakılıyordu.

İşte AKP MKYK'da liste dışı kalan isimler

AKP kongresinde gözler AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hazırladığı belirtilen olağanüstü kongrede oylamaya sunulacak listede eski MKYK üyelerinden 19 isim yer almadı. Bu isimler arasında AKP Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay, Şaban Dişli, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu dikkat çekiyor. Diğer isimler ise Ayhan Ogan, Ayşe Sulak Köseoğlu, Edibe Sözen, Emine Nur Günay, Nükhet Hotar, Fatma Güldemet Sarı, Fazilet Dağcı Çığlık, Hüseyin Özbakır, Mahmut Kaçar, Yelda Erol Gökçan, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sema Ramazanoğlu, Serkan Bayram, Yaşar Karayel.

Liste dışı kalan isimlerden bazılarına yeni kabinede yer verilmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Akşam ve Star gazetelerinin patronu işadamı Ethem Sancak ise listeye giren isimler arasında yer aldı.

İŞTE MKYK'DAKİ YENİ İSİMLER

Binali Yıldırım

Bülent Karakuş

Cahit Özkan

Elhem Sancak

Hacı Ahmet Özdemir

Harun Karacan

H. Kübra Öztürk

İbrahim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

Mehmet Emin Yılmaz

Recep Uncuoğlu

Rümeysa Kadak

Süleyman Soylu

Tamer Dağlı

Yasemin Atasever

Zeki Aygün

Zelkif Kazdal

İŞTE MEVCUT MKYK'DA YER ALAN ANCAK YENİ LİSTEDE OLMAYAN İSİMLER:

Galip Ensarioğlu

Mehmet Müezzinoğlu

Veysi Kaynak

Yasin Aktay

Şaban Dişli 

Ayhan Ogan

Ayşe Sulak Köseoğlu

Edibe Sözen

Emine Nur Günay

Nükhet Hotar

Fatma Güldemet Sarı

Fazilet Dağcı Çığlık

Hüseyin Özbakır

Mahmut Kaçar

Yelda Erol Gökçan

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Sema Ramazanoğlu

Serkan Bayram

Yaşar Karayel

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #MKYK #liste #AKP #ak parti
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