AKP kongresinde gözler AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hazırladığı belirtilen olağanüstü kongrede oylamaya sunulacak listede eski MKYK üyelerinden 19 isim yer almadı. Bu isimler arasında AKP Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay, Şaban Dişli, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu dikkat çekiyor. Diğer isimler ise Ayhan Ogan, Ayşe Sulak Köseoğlu, Edibe Sözen, Emine Nur Günay, Nükhet Hotar, Fatma Güldemet Sarı, Fazilet Dağcı Çığlık, Hüseyin Özbakır, Mahmut Kaçar, Yelda Erol Gökçan, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sema Ramazanoğlu, Serkan Bayram, Yaşar Karayel.
Liste dışı kalan isimlerden bazılarına yeni kabinede yer verilmesi bekleniyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Akşam ve Star gazetelerinin patronu işadamı Ethem Sancak ise listeye giren isimler arasında yer aldı.
İŞTE MKYK'DAKİ YENİ İSİMLER
Binali Yıldırım
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Elhem Sancak
Hacı Ahmet Özdemir
Harun Karacan
H. Kübra Öztürk
İbrahim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
Mehmet Emin Yılmaz
Recep Uncuoğlu
Rümeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
İŞTE MEVCUT MKYK'DA YER ALAN ANCAK YENİ LİSTEDE OLMAYAN İSİMLER:
Galip Ensarioğlu
Mehmet Müezzinoğlu
Veysi Kaynak
Yasin Aktay
Şaban Dişli
Ayhan Ogan
Ayşe Sulak Köseoğlu
Edibe Sözen
Emine Nur Günay
Nükhet Hotar
Fatma Güldemet Sarı
Fazilet Dağcı Çığlık
Hüseyin Özbakır
Mahmut Kaçar
Yelda Erol Gökçan
Radiye Sezer Katırcıoğlu
Sema Ramazanoğlu
Serkan Bayram
Yaşar Karayel
ulusalkanal.com.tr
AKP'de bugün olağanüstü kongre düzenleniyor. Divan, tek liste olan MKYK aday listesini açıkladı. Mevcut yönetimine göre 19 farklı isim var. Parti sözcüsü ve İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın liste dışı kalması şaşırttı. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de liste dışı kalan isimlerden. Dişli'nin listede olmamasına kesin gözüyle bakılıyordu.
AKP kongresinde gözler AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde.