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İşte ALES soru ve cevapları (ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı)

ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. 

İşte ALES soru ve cevapları (ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı)

ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2016-ALES sonbahar dönemi sınavının temel soru kitapçığına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. 

2016-ALES soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak. 

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Kaynak: AA
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