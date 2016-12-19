İşte ALES soru ve cevapları (ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı)

ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

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ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2016-ALES sonbahar dönemi sınavının temel soru kitapçığına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.



2016-ALES soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.



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