Amerika, terör örgütü PKK/PYD'ye verilen silahlarla ilgili Türkiye'yi bilgilendireceğini açıkladı ancak PKK'ya verilen silahların listesi askeri sitelerde yayınlandı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, bu silahların daha önce de PYD/PKK’ya verildiğini söyledi. Ağar, listedeki silahların özellikle son bir yıl içinde Güneydoğu’da ele geçirilen PKK silahlarıyla birebir örtüştüğünü belirtti.

Terör örgütü PKK/PYD'ye ağır silah verme kararı alan Amerika, silahların içeriğine ilişkin bilginin Türkiye ile paylaşılacağını açıkladı. Ancak, bilgi Türkiye'ye verilmeden silahların listesi askeri sitelerde yayınlandı.



Amerika'nın PKK/PYD'ye vereceği silah ve askeri malzemelerin içeriği şöyle:



- 6 bin PKM makineli silah (BİKİSİ)

- 3 bin 500 DShK ağır makineli silah (DOÇKA)

- 3 bin RPG-7

- Bin AT-4 /SPG-9 (TANKSAVAR)

- 80 adet 60mm havan

- 80 adet 82mm havan

- 75 adet 120mm havan

- 30 adet taktiksel olmayan araç

- 60 adet standart olmayan araç

- 30 adet toprak taşımaya yardımcı araç

- 150 adet AN/PVS 7b gece görüşlü koruyucu gözlük

- 150 adet mühimmat monte edilmiş AN7PEQ 2 kızılötesi lazer



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, bu silahların daha önce de terör örgütü PYD/PKK’ya verildiğini söyledi. Ağar, listedeki silahların özellikle son bir yıl içinde Güneydoğu’da ele geçirilen PKK silahlarıyla birebir örtüştüğünü belirtti.



Ağar, "Bütün bu silah teçhizat ve mühimmatlar Kato, İkiyakalar ve sınır hattı dağlarında çok sayıda ele geçirildi. Geçirilmeye de devam ediyor. Sonuç: PKK mı ABD'yi kandırıyor, ABD Türkiye'yi mi?" ifadelerini kullandı.



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