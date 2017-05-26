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İşte Anıl Eren Yıldız'ın tahliye kararı

Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Yöneticisi Anıl Eren Yıldız tahliye oldu. Yıldız’ın avukatı Fırat Kayaönü, "Dosyaya MASAK’tan gelen raporlar, dinlenen tanık beyanları doğrultusunda Anıl Eren Yıldız’ın tahliyesine karar verildi. Dosya şu an soruşturma safhasında, yargılama aşamasında değil. Müvekkilimizin suçsuzluğuna inanıyoruz. Teknik bir yanlışlık sonucu ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklamaya maruz kalmıştı" dedi.

İşte Anıl Eren Yıldız'ın tahliye kararı

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklu olan, Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Yöneticisi Anıl Eren Yıldız tahliye oldu.

Savcılığın tahliye talebini değerlendiren Ordu Sulh Ceza Hâkimliği, adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.
 
Yıldız’ın avukatı Fırat Kayaönü, "Dosyaya MASAK’tan gelen raporlar, dinlenen tanık beyanları doğrultusunda Anıl Eren Yıldız’ın tahliyesine karar verildi. Dosya şu an soruşturma safhasında, yargılama aşamasında değil. Müvekkilimizin suçsuzluğuna inanıyoruz. Teknik bir yanlışlık sonucu ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklamaya maruz kalmıştı" dedi.

ulusalkanal.com.tr



Etiketler; #öncü gençlik #ankara #anıl eren yıldız
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