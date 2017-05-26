Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Yöneticisi Anıl Eren Yıldız tahliye oldu. Yıldız’ın avukatı Fırat Kayaönü, "Dosyaya MASAK’tan gelen raporlar, dinlenen tanık beyanları doğrultusunda Anıl Eren Yıldız’ın tahliyesine karar verildi. Dosya şu an soruşturma safhasında, yargılama aşamasında değil. Müvekkilimizin suçsuzluğuna inanıyoruz. Teknik bir yanlışlık sonucu ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklamaya maruz kalmıştı" dedi.

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