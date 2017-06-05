Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde kısa bir süre önce Rodos Adası'nda yaşanan olayı aktardı. "Konuşma Yunanistan’a kaçmak üzere Rodos Adası’nda bekletilen FETÖ’cüler arasında geçiyor." diyen Selvi, FETÖ'cülerin "15 Haziran’a kadar ne olacağını göreceğiz. Bu sefer çok kan akacak" dediğini ifade etti. Selvi, "İçlerinde daha kıdemli olduğu anlaşılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ima ederek, 'Bayramı kimin yapacağını göreceğiz' diyor." şeklinde yazdı.

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