Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularına verdiği yanıtlara ulaşıldı. Akar, yanıtlarında, "FETÖ/PDY'nin tarafımızdan fark edilmemesi söz konusu değildir. Tabii ki fark edilmiş hatta en üst seviyede risk olarak tanımlanmıştır​. FETÖ'nün darbeye cüret etmesini kimse beklemiyordu. İlk andan itibaren hiçbir pazarlık sözkonusu olmadı" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularına verdiği 8 sayfalık yanıt kamuoyuna açıklandı.



Org. Akar komisyonun "MİT Müsteşarı ile yaptığını görüşmeden hareketle nasıl bir kanaate ulaştınız ve hangi önlemleri aldınız" sorusuna alınan önlemleri sıralayarak yanıt verdi.



"DARBE KOMİSYONUNA YANIT



- Öncelikle saat 18.30'da Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezine Ankara hava sahası ile birlikte tedbirten tüm Türkiye hava sahasında bulunan askeri helikopter ve uçakları da kapsayacak şekilde "havada bulunan askeri uçak ve helikopterlerin üslerine dönmesi, yeni kalkışlara da izin verilmemesi" direktifi verdim.



- Karargâhta bulunan Kara Kuvvetleri Komutanına derhal;

* Kurmay Başkanı İhsan Uyar ile gerekiyorsa olay yerinde tutuklama veya gözaltı yapılması için Adli Müşavir ve Merkez Komutanlığından personel de alarak Kara Havacılık Komutanlığına gitmesini,

* Şüphe uyandırmadan başka bir gerekçe göstererek hangarlarda uçakların ve helikopterlerin durumuna bakmasını,

* Gelen istihbaratın doğruluğunu tetkik etmesini ve gerekli gördüğü her tedbiri almasını emrettim.



- Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ı telefonla aradım. Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na gitmesini, hiçbir tankın ve zırhlı aracın birlik dışına çıkmasına müsade edilmemesini emrettim."



Alınan tedbirler nedeniyle darbenin öne çekilmesi durumu oluştuğunu belirten Akar, "alınan bu tedbirlerden dolayı, hainler paniğe kapılarak geç saatlerde yapmayı planladıkları işi öne almak suretiyle erkenden ifşa olmuşlar ve böylelikle darbe girişiminin akamete uğramasındaki önemli bir faktör gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.



MİT'ten gelen ihbarda darbenin söz konusu olmadığını söyleyen Akar, "İstihbarat MİT Müsteşarı'na karşı yapılacağı iddia edilen bir operasyonla ilgiliydi. Daha büyük bir planlama olabileceği şüphesiyle belirtilen tedbirler alınmıştır" dedi.



Genelkurmay karargâhında yaşanan boğuşmayı hatırlatan Akar, darbe girişiminin başladığı saatten Akıncı Üssü'nden ayrıldığı saate kadar mücadele ettiğini ve hiçbir pazarlık yapmadığını söyledi.



"YANLIŞ YOLDA OLDUKLARINI SÖYLEDİM: (...) Hiçbir pazarlık söz konusu olmadı, bunun yerine gayet açık, sert, öfkeli yorumlarımı sürekli ifade ettim. Türkiye'yi Suriye'ye, Mısır'a çevirdiklerini, Balkan Savaşı'ndan beter ettiklerini, hendeklerdeki asker-polis kardeşliğini tahrip ettiklerini sabaha kadar birçok kez tekrar ettim. (...) Darbecilere şiddetle karşı çıktım ve yaptıklarının çok büyük yanlış olduğunu, bu işten derhal vazgeçmeleri gerektiğini, yanlış yolda olduklarını tekrar tekrar söyledim. (...) Hatta Emir Subayımın Genelkurmay makam odasında alnıma silah dayadığı anda dahi inandıklarımı ve karşı görüşlerimi tavizsiz olarak söyledim, bu işe son vermelerini ve teslim olmalarını defaatle telkin ettim."



Orgeneral Akar, darbecilerin başarılı olamayacaklarını anladıklarında kendisini cep telefonu vasıtasıyla Başbakan ile görüştürdüklerini söyledi. Akar, "Sayın başbakanımıza hiçbir pazarlık söz konusu olmadan, askeri savcı, cumhuriyet savcısı, polis ve inzibata teslim olacaklarını ifade ve kabul ettiklerini söyledim" dedi.



Akar'ın verdiği yanıtlar şu şekilde:



- MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük



- Konuşma özgürlüğümü komutan tavrı içinde sürdürdüm



- MİT'e yapılan ihbarda darbe söz konusu değildi



- MİT'e ihbarı en başından itibaren ciddi olarak ele aldık



- MİT Müsteşarı Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürünü aradı



- FETÖ'nün darbeye cüret etmesini kimse beklemiyordu



- İlk andan itibaren hiçbir pazarlık sözkonusu olmadı



- İlk andan itibaren her şeyi göze alarak veya hiçbir kazancı-kaybı düşünmeden darbecilere şiddetle karşı çıktım



- Hatta emir subayımın, Genelkurmay makam odasında alnıma silah dayadığı anda dahi inandıklarımı ve karşı görüşlerimi tavizsiz olarak söyledim



- Bu işe son vermelerini ve teslim olmalarını defaatle telkin ettim



- Tüm uçuşların durdurulmasını emrettim



- Alınan tedbirlerle darbe öne çekildi ve akamete uğratıldı



- FETÖ/PDY'nin tarafımızdan fark edilmemesi söz konusu değildir



- Tabii ki fark edilmiş hatta en üst seviyede risk olarak tanımlanmıştır.



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