İşte IŞİD'in video yalanı

IŞİD'in internete yüklediği ve Türk askerini infaz ettiğini iddia ettiği görüntülerin yalan olduğu ortaya çıktı. Aydinlik.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, IŞİD'in videolarındaki kişinin ismi Fethi Şahin ancak görüntülerdeki Fethi Şahin'in, Konyalı olduğu ve terör örgütü IŞİD'e de bundan 3 yıl önce katıldığı tespit edildi

IŞİD'in elinde bir süredir rehin tuttuğu Fethi Şahin ve Sefter Taş adlı iki askerimizi şehit ettiğine dair iddiası ve o iddialara ait görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.



Askerlerimizin şehit edildiği iddia edilen görüntüler üzerinden başlayan tartışma bir anda Türkiye'nin en çok tartışılan konusu oldu.



İnternet siteleri bu iddiaları, gerçekmiş gibi vermeye başladı. Ancak daha sonra Aydinlik.com.tr'ye okurlarından gelen bilgiler olayın çok farklı olduğunu ortaya koydu.



Terör örgütü IŞİD'in infaz görüntülerindeki kişinin adı Fethi Şahin ancak görüntüdeki Fethi Şahin, IŞİD'in elindeki askerlerimizden birisi oduğu iddiası gerçek dışı. O görüntülere konu olan Fethi Şahin, 3 yıl önce IŞİD'de katılmış Konyalı bir Türk vatandaşı. Askerliğini yaptıktan sonra ortadan kaybolan Fethi Şahin terör örgütü IŞİD'e katılmış. Ailesi de çocuklarının kaybolduğunu sanarak kayıp ilanı vermiş.







IŞİD'in Türk askerini şehit ettiği iddialarına yönelik görüntü olarak internete yüklediği videodaki kişi kaçırılan asker değil. İnternetteki videoları izleyen arkadaşları Aydınlık'ı arayarak videodaki kişinin kaçırılan asker değil, Konyalı Fethi Şahin olduğunu ve 3 yıl önce terör örgütüne katıldığını belirtti. Üstelik videodaki infaz görüntüsünün gerçek olup olmadığı da belirsiz ve bir uzmanlık tartışması.



Aydinlik.com.tr, vatandaşların hassasiyetini göz önüne alarak, bu bilgileri Fethi Şahin'in en yakın arkadaşları aracılığı ile teyit ederek okurlarına ulaştırdı.



Bu yapılan, TSK'dan Suriye'de ağır darbe alan terör örgütü IŞİD'in Türk halkına karşı yürüttüğü algı operasyonundan başka bir şey değil.



İşte IŞİD'li Fethi Şahin'in sosyal medya hesabından bazı fotoğraflar:























ulusalkanal.com.tr