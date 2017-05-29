MİT’in üst düzey FETÖ’cüden elde ettiği, FETÖ’nün emniyet mensuplarıyla ilgili değerlendirmeleri ile kodlamalarının bulunduğu “akıllı kart”ın inceleme sonuçları kamuoyunda büyük yankı bulmuştu. FETÖ’nün, polisleri güncel bilgiler ışığında 48 ayrı başlık altında sınıflandırdığı görülmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel çalışma grubunun yürüttüğü liste incelemelerinde, son dönemde yapılan mahrem imamlar soruşturması çerçevesindeki elde edilen yeni veriler ve FETÖ’nün iç yapılanması da ortaya çıkarıldı. FETÖ’nün emniyetle bağı olan mensuplarının tanımları ve kodları tespit edildi.

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