Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın yazısı şu şekilde:
İç yapılanma
Polisleri konumları, statüleri ve görev yerleriyle birlikte tek tek tanımlayan FETÖ’nün sınıflandırmasını inceleyen polis, bir FETÖ rehberi oluşturdu. Rehberdeki sınıflandırmalar şöyle:
Lise: FETÖ’nün polis memurları sorumlusu.
Yüksekokul (YO) : Polis memurluğundan amirliğe geçenlerin sorumlusu.
Üniversite (ÜN) : Polis Akademisi mezunu polis amirlerinin sorumlusu.
Dil Kursu / İngilizce: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’ne verilen kod isim.
Kimya: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’ne verilen kod isim.
Tarih: Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi’ne verilen kod isim.
İrfan Bey: FETÖ’nün Polis Akademisi ve Polis Koleji yapılanmasını tanımlar.
Okul: Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştiren Polis Okulları’na verilen kod isimdir.
Görevler ve konumlar
Temsilci: Türkiye genelindeki 5 büyük bölgenin en tepesindeki isim. Bu temsilciler, doğrudan emniyet imamına bağlıdır. Kendilerine bağlı 4 küçük bölgeden sorumludurlar.
Genel müdür (GM/GMD): Sorumlu olduğu kentlerdeki müdür konumundaki polislerin toplantılarını düzenler. Kendisine üst sorumlu tarafından aktarılan gündemlerin, kendisine bağlı müdür polisler aracığılıyla diğer personel ve alt gruplardaki üyelere iletilmesini sağlar. Personel, mali işler, himmetin toplanarak üst sorumluya teslim edilmesi, gruplardaki sohbetlerin takibi, yeni gelenlerin devralınması, gidenlerin devredilmesi işlerinin takibini yapar.
Müdür (MD) : Bir kentin, FETÖ adına faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
Müdür yardımcısı / Zümre Başkanı (MY/ MD YRD/ ZB): Müdür pozisyonundaki kişilere yardımcı olan ilin büyüklüğüne göre sayıları değişen ve müdüre bağlı yöneticiler.
Öğretmen (Ö): Örgüt üyesi emniyet personeliyle birebir ilgilenen, toplantılar yapan ve örgütsel talimatları doğrudan ileten mahrem imamlardır.
Bilişim / Sosyal medya (BL) : Bu kişiler FETÖ içinde temsilciye, genel müdüre ve müdüre doğrudan bağlı olan ve bunlar adına örgüt üyelerinin dijital anlamda tedbirli olup olmadıklarını kontrol eden, örgüt üyelerine dijital destek veren, dijital önlemleri zayıflatabilecek konuları belirlemek için arama - tarama faaliyetlerinde bulunan örgütsel faaliyetler için sosyal medyayı etkin biçimde kullanan kişiler.
Danışman/Ar-Ge mesulü: Emniyet yapısına dahil olan teşkilat mensuplarından gelen mesleki gündemleri sorumlu olduğu üstlerine aktararak gelen yanıtları ilgilisine iletir. Örgüte alınacak ve örgütteki sivil / resmi personel ile evlendirilecek kişilerin soruşturulmasını ve araştırılmasını yapan, bölge illerindeki özel önem verilen adli ve istihbari operasyonel çalışmalarla ilgili bilgileri alır, en üst düzeydeki kişilerce değerlendirilmek amacıyla aktarır. Üst sorumludan alınan bu konularla ilgili talimatları ilgili birimlere aktarır, iletişimi genel müdürler üzerinden sağlar.
Müfettiş: Kendi sorumlu olduğu bölgede yaşayan ve ikâmet eden polis başmüfettişi varsa bunların takibini yapar.
Personel/Sekreter: Bölgesindeki tüm sivil ve resmi emniyet personelinin bilgilerini tutar, ihtiyaç olan personelin teminini sağlar. Mali işleri takip eden kişiler.
Dini eğitim programları
Asistan: Eğitim ve öğretime devam eden öğrenci polislerin takibinden sorumludur.
RAM/Rehber: Örgütün “keyfiyet” olarak adlandırılan dini yönden yıllık hem mahrem abilerin hem de öğrenci olarak tanımlanan polislerin yıllık faaliyette bulunması gereken dini konuları belirler, yönlendirir ve denetler. Kur’an okuma, risale okuma, Fetullah Gülen’in kitaplarının okunması, yatılı program ve kamp gibi faaliyetleri yürütür.
Hukuk (HKK) : 2015 yılında emniyet teşkilatı personeline yapılan adli ve idari işlemler sonucunda örgüt tarafından kurulmuş bir birimdir. Hakkında işlem yapılan örgüt üyesi polislerin adli iş ve işlemlerinin takibini yapar. Tutuklu polislerin geride kalan ailelerinin ihtiyaçlarının sağlanmasını takip eder.
İzdivaç: Örgütteki resmi ve sivil bekâr personelin yine örgütle irtibatı olan kişilerle evlendirilmesi konusundaki çalışmaları yütür.
Arayapı/Ümitler mesulü: Öğrenciliği döneminde FETÖ ile irtibatlı olup sonradan irtibatını koparan polislerin yeniden örgüte kazandırılması için gerekli çalışmaları yürütür.
Stajyer (STJ) : Öğretmen (mahrem imam) ve RAM / rehber sorumlusu olmaya aday olan FETÖ üyeleridir.
Bölgelere ayrılmış Türkiye
Bu tespitlerin yanı sıra, FETÖ’nün emniyet teşkilatı içindeki yapılanması sırasında Türkiye’yi “büyük bölge” , “küçük bölge”, “il / ilçe” gibi coğrafi bölgelere ayırdığı belirlendi.
Yapılan araştırmalarda FETÖ’nün coğrafi yapısı şöyle oluştu:
Büyük Bölge (BB) : Örgütün emniyet yapılanmasında Türkiye 5 büyük bölge temsilciliğine ayrılıyor. “Temsilci” adı verilen kişiler bölgelerin en tepedeki sorumlusu. Beş büyük bölge; Ankara Büyük Bölge Temsilciliği, İzmir / Ege Büyük Bölge Temsilciliği, İstanbul / Marmara Büyük Bölge Temsilciliği, Gaziantep Büyük Bölge Temsilciliği ve Erzurum Büyük Bölge Temsilciliği olarak tanımlandı.
Küçük Bölge (KB): Her büyük bölgenin altında 4 küçük bölge bulunuyor. Küçük bölgeler, kentler birleştirilerek oluşturulmuş. Ankara Büyük Bölge: Ankara, Kayseri, Konya ve Samsun küçük bölgelerinden, İzmir Büyük Bölge: Manisa, Antalya, İzmir ve Denizli küçük bölgelerinden, İstanbul Büyük Bölge: İstanbul, Bolu, Bursa ve tekirdağ küçük bölgelerinden, Erzurum Büyük Bölge: Erzurum, Kars, Trabzon ve Van küçük bölgelerinden, Gaziantep Büyük Bölge: Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya küçük bölgelerinden oluşuyor.
İl: Küçük bölgelerin alt birimleri. İlçeler illere bağlı olarak hareket ediyor.
FETÖ’nün emniyet içindeki yapılanmasını sağlayan herkesin özel bir statüsü ve ismi var. Emniyet teşkilatı personelini adım adım izleyen, sürekli kendisine yeni örgüt üyelerini katmayı başaran FETÖ’nün, emniyet yapılanması bu şekilde.
ulusalkanal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.