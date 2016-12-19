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İşte Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikastçının kimliği

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a saldıran suikastçının kimlik bilgileri belli oldu.

İşte Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikastçının kimliği

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a saldıran kişi, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Mevlüt Mert Altıntaş isimli polis memuru olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI, SUİKASTÇININ KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suikastçının kimliğine dair yaptığı açıklamada, "Saldırgan 24 Haziran 1994, Aydın Söke doğumlu. Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu mezunu ve halen Ankara Çevik Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş" dedi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ankara büyükelçisi #karlov #rusya
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.gurbuzcetinkaya - 3 gün önce
Bu bir hayindir bence onurlu türk polisi olamaz
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