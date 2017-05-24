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İşte Sözcü Gazetesi İzmir Temsilcisi Gökmen Ulu'nun ilk ifadesi

Sözcü Gazetesi İzmir Temsilcisi Gökmen Ulu’nun ilk ifadesi alındı. Ulu’ya 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı yeri neden haber yaptığı soruldu.

19 Mayıs’ta Sözcü’ye yönelik FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan İzmir Temsilcisi Gökmen Ulu’nun ilk ifadesi alındı.

Ulu’ya mesleki faaliyetlerine ilişkin sorular yöneltildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris’te tatil yaptığını nasıl ve ne zaman öğrendiği soruldu. 

Otelde kalan yurttaşların sosyal medya hesapları üzerinden bu bilgileri paylaştığını da söyleyen Ulu, Marmaris TV’de uzun yıllar çalıştığı için haber kaynaklarının çok olduğunu anlattı. 

Ulu, bazı ajanslar tarafından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o bölgede olduğuyla ilgili haber geçtiğini hatırlattı.

Gazeteci Gökmen Ulu, darbe gecesi Cumhurbaşkanının fotoğrafıyla birlikte sokağa çıkarak, direnme çağrısını Türkiye’ye ilk duyuran gazeteci olduğunu söyledi.

Öte yandan gözaltındaki Ulu için Dikili ve Konak'ta eylemler vardı.

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri ve gazeteciler Konak Meydanı'nda destek açıklaması yaptı.
 
HABER: BELMA YÜCEL- KAMERA: AKIN KARA
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #sözcü #izmir #gökmen ulu
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