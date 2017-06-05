Haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile eski HDP milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 130 isim 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılıyorlar. Listede FETÖ, PKK ve IŞİD'den aranan isimler olduğu belirtiliyor.

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