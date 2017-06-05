Haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile eski HDP milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 130 isim 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılıyorlar.
Listede FETÖ, PKK ve IŞİD'den aranan isimler olduğu belirtiliyor.
Ayrıntılar geliyor
Haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile eski HDP milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 130 isim 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılıyorlar. Listede FETÖ, PKK ve IŞİD'den aranan isimler olduğu belirtiliyor.
Haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile eski HDP milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 130 isim 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılıyorlar.