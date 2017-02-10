İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri başlayacak - İstanbul haberleri

İstanbul Boğazı'nda İstinye-Çubuklu arasında arabalı vapur seferleri başlayacak. 8 dakika sürecek seferler için tüm çalışmalar tamamlandı. Hattın açılış tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İstinye-Çubuklu arasını 7-8 dakikaya indirecek yeni bir proje hazırlandı, hazırlıkları tamamlandı.



İstanbul Boğazı'nda iki yaka arasında arabalı vapur seferleri başlayacak.



Yeni deniz hattının amacı ise şahil şeridindeki trafiği azaltmak. Proje ile İstanbul en yoğun iş merkezlerinden biri olan Maslak çevresi ve köprü yollarını rahatlatması planlanıyor.



Hem İstinye'deki hemde Çubuklu'daki iskele çalışmaları tamamlandı. Gişeler hazır, arabalı vapurlar geldi... İki yakadaki son çalışmalar havadan görüntülendi.



Hattın kesin açılış tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



ulusalkanal.com.tr