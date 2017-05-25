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İtirafçı olan hakimden şok sözler! FETÖ abisiyim...

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü serbest bırakan ve tutuklanınca itirafçı olan Hakim Çetin Sönmez, cemaat abisi olduğunu söyledi. 1988 yılında Polis Koleji'ndeki öğrencilere abilik yaptığını belirten Sönmez, Öksüz'ün darbe girişimine katıldığını bilmediğini iddia etti.

İtirafçı olan hakimden şok sözler! FETÖ abisiyim...

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü serbest bırakan ve tutuklanınca itirafçı olan Hakim Çetin Sönmez'in ifadesi ortaya çıktı.

Haber Türk gazetesinin haberine göre Sönmez ifadesinde, üniversite yıllarında örgütle irtibatta olduğunu,  Polis Koleji'ndeki öğrencilere cemaat abiliği yaptığını anlattı.

Staj gördüğü dönemlerde de sohbet toplantılarına katıldığını söyleyen FETÖ'cü hakim, Fethullah Gülen'le bir okulun üst katında yemek yediğini belirtti. Yemekte çok sayıda hakim adayının da bulunduğunu kaydetti.

Kardeşi Akın Sönmez'in ve bazı kuzenlerinin FETÖ soruşturması geçirdiğini ifade eden Sönmez, Adil Öksüz'ü neden serbest bıraktığını da açıkladı, Öksüz'ü tanımadığını iddia etti.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKMASI
FETÖ'cü Hakim Çetin Sönmez: Adil Öksüz’ün darbe teşebbüsüne iştirakinden kesinlikle haberdar değildim. Ben Adil Öksüz dosyasını incelerken şüpheli hakkında bir önceki hâkim tarafından adli kontrolle yurtdışı çıkış yasağı konulduğu için yeni bir koruma tedbiri ve bu kapsamda tutuklamaya ihtiyaç duymadım. Ancak kesinlikle terör örgütüne destek amacıyla bu kararı vermedim.

FETÖ'cü hakim, ilk tutuklandığında itirafçı olduğu için hakkında kelepçeli ev hapsi kararı verilmişti. Ancak soruşturma savcısı, emniyetteki ifadesinde önemli itiraflarda bulunan Sönmez’in bu ifadesinin bazı bölümlerini değiştirmesi nedeniyle tutuklanmasını istedi. Savcının itirazı üzerine Sönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ulusalkanal.com.tr

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