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İzmir'de Bornova vahşet yaşandı

İzmir'in Bornova İlçesi Çamdibi Semti'nde Samet Ergu (29), eşi Serap Ergu (34) ve kızı 5 yaşındaki Sena Ergu'yu bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

İzmir'de Bornova vahşet yaşandı

İzmir'in Bornova ilçesinde karısı ve kızını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti. 

Bir fabrikada çalışan Sami Ergu (29), özel güvenlikçi eşi Serap Ergu (34) ile kızları 5 yaşındaki Sena'dan haber alamayan yakınları, ailenin Çamdibi Mahallesi 5107 Sokak'taki evlerine gitti.

Kapının açılmaması üzerine Sami'nin ikiz kardeşi Sabit Ergu, yedek anahtarla eve girdi. Kardeşi, yengesi ve yeğeninin hareketsiz yattığını gören Ergu, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Sami Ergu'nun, kızı ve eşini bıçakla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Olayı duyduktan sonra bölgeye gelen Sami Ergu'nun annesi Fergüzar Ergu ile yakınları fenalık geçirdi. Bu kişilere sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerinde incelemede bulundu.

Cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova #çamdibi
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