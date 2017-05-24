İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında adliye çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında adliye çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gizli bir tanığın verdiği ifade doğrultusunda 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında halen görevde olan adliye çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.



FETÖ/PDY'nin kripto yapılanması içerisinde yer aldığı belirtilen zanlıların isimlerinin daha önce düzenlenen bazı operasyonlarda ele geçirilen fişleme listesinde de yer aldığı öğrenildi.