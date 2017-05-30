9 Eylül Üniversitesi'ne yapılan operasyonda, aralarında profesör, doçent, okutman, araştırma görevlisi ve idari personelin bulunduğu 26 kişi mali şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri eş zamanlı olarak 26 ayrı adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda 9 Eylül Üniversitesinde görevli araralarında profesör, doçent, okutman, araştırma görevlisi ve idari personelin bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı.



Star gazetesinden Muammer Başkan'ın haberine göre, aramalarda bazı döküman ile dijital verilere el kondu.



Örgüt üyeleri sorgulanmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.



9 Eylül Üniversitesi çalışanlarıana yönelik yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların içersinde doçent profesör ve öğretim üyeleri de mevcut operasyonlara çalışmalar devam ediyor.



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