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İzmir'de sağlıkçılara FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları gerekçesiyle daha önce açığa alınan doktor, hemşire ve memurlara yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de sağlıkçılara FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü sağlık çalışanlarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, daha önce açığa alınan doktor, hemşire ve memurlardan 14 kişi gözaltına alındı.

Oturdukları adreslerde arama yapılan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları, Bank Asya'ya para yatırdıkları ve FETÖ bağlantılı derneklere üye oldukları ileri sürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir operasyon #fetö
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