Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Faciadan dönüldü
Faciadan dönüldü
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Terör örgütünün iki üst düzey sorumlusu yakalandı 
Terör örgütünün iki üst düzey sorumlusu yakalandı 

İzmir'de saldırı hazırlığındaki 8 IŞİD'li terörist yakalandı

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda saldırıhazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

İzmir'de saldırı hazırlığındaki 8 IŞİD'li terörist yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kente eylem hazırlığı 

Gözaltına alınan zanlıların terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, IŞİD üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte terör saldırısı hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

FETÖ elebaşının kitapları ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Fırat Kalkanı Harekatında 166'ncı gün: IŞİD'e ait 259 hedef ateş altına alındı
Sonraki Haber
Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.