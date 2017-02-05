İzmir'de saldırı hazırlığındaki 8 IŞİD'li terörist yakalandı

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda saldırıhazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Kente eylem hazırlığı



Gözaltına alınan zanlıların terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, IŞİD üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte terör saldırısı hazırlığında oldukları ileri sürüldü.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



FETÖ elebaşının kitapları ele geçirildi



Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.

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