İzmir'de Zübeyde Hanım mezarının yakınına yapılan tuvalet yıkılıyor

Vatan Partisi Karşıyaka ilçe başkanlığının verdiği mücadele sonuç verdi. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anıt mezarının yakınlarına yapılan tuvalet belediye ekipleri tarafından yıkılacak.

İzmir'de Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anıt mezarının 4 metre yakınına yapılan tuvalet yıkılıyor..



Siyasi Partilerin, kitle örgütlerinin ve bölge halkının uzun süre mücadele ederek kaldırılmasını istediği tuvalet nedeniyle imza kampanyaları başlatılmış, basın açıklamaları yapılmıştı. Konu Vatan Partisi tarafından yargıya da taşındı.



Tuvaletin kaldırılması için İzmir 2. idare Mahkemesi'nde açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.



Avukat Enis Dinçeroğlu tuvaletin kaldırılması için Karşıyaka Belediyesi'ne dilekçe verdi.



Belediye'den yanıt gecikmedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar yargı kararının gereğini yapacağının söyleyerek tuvaletin önümüzdeki günlerde kaldırılacağı söyledi.



HABER: BELMA YÜCEL-KAMERA: AKIN KARA

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