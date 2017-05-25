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İzmir'deki cinsel davasında öğretmene istenen ceza belli oldu

İzmir'de istismar davasında savcı okul müdürü hakkında 235 yıl hapis cezası istedi.

İzmir'deki cinsel davasında öğretmene istenen ceza belli oldu

İZMİR’in Menderes İlçesinde 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan emekli öğretmen Adil Ş.’nin yargılanması 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

15’inci celsede, duruşma savcısı Özlem Eğridere, sanık Adil Ş. hakkında toplam 235 yıl hapis cezası istedi.

Cinsel istismar, öğretmen Saadet Özkan’ın çabalarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #istismar davası #okul müdürü #ceza #hapis cezası
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