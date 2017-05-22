Torbalı ilçesinde gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği, örgütün propagandasını yaptığı, örgütü övücü söylemlerde bulundukları, sosyal medya aracılığıyla devlet büyüklerine hakaret ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Torbalı ilçesinde 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda terör örgütünü simgeleyen bez parçası, çok sayıda örgütsel doküman, 2 terörist fotoğrafı, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 24 fişek, 3 tablet bilgisayar, 21 cep telefonu, 7 hard disk, 16 SIM kart, 8 çıkarılabilir bellek, bir kamera, 4 kamera kaseti ve 35 CD ele geçirilmişti.